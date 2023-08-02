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Звіт: на звільненій Херсонщині було 35 в’язниць, де окупанти катували і ґвалтували українців

Олександр ШумілінСереда, 2 серпня 2023, 18:42
Звіт: на звільненій Херсонщині було 35 в’язниць, де окупанти катували і ґвалтували українців
Фото: Єлизавета Сокуренко, видання ZMINA

На звільненій території Херсонської області підтвердили розміщення 35 в’язниць, які облаштували окупанти для українського населення.

Джерело: CNN, Reuters, які посилаються на звіт, підготовлений мобільною групою з питань правосуддя, яка входить до складу Консультативної групи з питань злочинів проти людяності (ACA), що фінансується Великою Британією, ЄС та США і створена міжнародною юридичною фірмою та фондом з прав людини Global Rights Compliance на підтримку Офісу Генерального прокурора України

Дослівно: "Звіт містить аналіз початкової вибірки з 320 випадків утримання під вартою в Херсоні у більш ніж 35 ідентифікованих місцях несвободи".

Деталі: У звіті вказується, що майже половина українців, яких там утримували росіяни, піддавалися широкомасштабним тортурам, включаючи сексуальне насильство.

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Дослівно: "З цих жертв щонайменше 43% прямо вказали на практику катувань у місцях несвободи, називаючи сексуальне насильство поширеною тактикою, яку застосовували до них російські охоронці, як до чоловіків, так і до жінок, причому попередні результати показують, що військовослужбовці найчастіше зазнавали катувань у місцях несвободи.

Один з авторів доповіді стверджує, що ті, хто має сім'ї військовослужбовців, також були мішенню для катувань".

"Згідно зі звітом, щонайменше 36 жертв з проаналізованої вибірки згадували про застосування електрошоку під час допитів, часто генітального електрошоку з боку російських охоронців. Інші жертви згадували про погрози каліцтва статевих органів, і щонайменше одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншого ув'язненого стороннім предметом, накритим презервативом".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В липні Associated Press повідомляла, що затриманих на окупованих територіях українців росіяни змушують рити окопи та могили, застосовують до них катування та депортують на невизначений термін вглиб Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.
  • Після звільнення частини Херсонщини у 2022 році почали виявляти катівні, об лаштовані російськими окупантами.  

Теми: РосіявійнаХерсонська область
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