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На звільненій Херсонщині виявили катівні окупантів – МВС

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 20:10
На звільненій Херсонщині виявили катівні окупантів – МВС
Євгеній Єнін, фото з Facebook

На звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми спостерігаємо традиційну картину для деокупованих територій – на території поліцейських управлінь широко використовувалися так звані катівні, людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення".

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Деталі: На прохання уточнити місця розташування виявлених катівень Єнін зазначив, що найближчими днями, коли дозволить безпекова ситуація, працівники ЗМІ будуть допущені до цих місць.

Водночас на питання про наявність на Херсонщині масових поховань, таких як у Бучі та Ізюмі, заступник міністра сказав: "Наразі зарано говорити про це. Але, за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми відразу робимо все можливе для ідентифікації тіл і належного документування воєнних злочинів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
  • Влада закликає жителів звільненої території області евакуюватися.

Теми: МВСХерсонська областьдеокупація
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