На звільненій Херсонщині виявили катівні окупантів – МВС

На звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми спостерігаємо традиційну картину для деокупованих територій – на території поліцейських управлінь широко використовувалися так звані катівні, людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення".

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Деталі: На прохання уточнити місця розташування виявлених катівень Єнін зазначив, що найближчими днями, коли дозволить безпекова ситуація, працівники ЗМІ будуть допущені до цих місць.

Водночас на питання про наявність на Херсонщині масових поховань, таких як у Бучі та Ізюмі, заступник міністра сказав: "Наразі зарано говорити про це. Але, за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми відразу робимо все можливе для ідентифікації тіл і належного документування воєнних злочинів".

Передісторія: