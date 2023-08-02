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Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 19:20
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки РФ Шахедами 2 серпня
стокова ілюстрація Getty Images

Специфікою нічної атаки РФ 2 серпня став той факт, що противник здійснював пуски одразу з трьох напрямків.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Особливістю цієї нічної атаки було те, що пуски здійснювались одразу з трьох напрямків. Хоча зазвичай ворог використовує один чи два: це Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та часто з аеродрому "Сеща" Брянської області".

Деталі: За словами Ігната, в ніч на 2 серпня противник крім Краснодарського напрямку використовував для запуску "Шахедів" Курську область і полігон "Чауда" в тимчасово окупованому Криму.

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Речник Повітряних сил нагадав, що протиповітряна оборона знищила цієї ночі 23 дрони-камікадзе Shahed, але були, на жаль і влучання, тож потрібно більше ППО для боротьби в тому числі з БПЛА ворога.

Противник наразі цілить по портовій інфраструктурі, українському зерну, і на жаль, де в чому досягає успіху.

Пряма мова: "Здавалося б і невеликий бойовий запас (має Shahed –ред.), і летить нешвидко, але бачите, що навіть російське ППО в Москві з безпілотниками-камікадзе не дуже добре вправляється. Це небезпечна зброя, летить вона, на жаль, точно. Тому потрібно робити все, щоб її знищити.

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Якщо Shahed потрапляє в уразливе місце будь-якого об’єкта, це призводить до вкрай небажаних наслідків".

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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