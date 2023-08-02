Повітряні сили знищили вночі 23 "Шахеди"

Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА".

Деталі: Повідомляється, що більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині.

Однак, на жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Про наслідки удару повідомить місцева адміністрація.

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