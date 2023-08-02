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Повітряні сили знищили вночі 23 "Шахеди"

Альона Мазуренко Середа, 2 серпня 2023, 09:04
Повітряні сили знищили вночі 23 Шахеди

Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА".

Деталі: Повідомляється, що більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині.

Однак, на жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Про наслідки удару повідомить місцева адміністрація.

Нагадаємо: 

  • Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
  • Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
  • Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".

Теми: Шахедвійна
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