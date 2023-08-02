Повітряні сили знищили вночі 23 "Шахеди"
Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".
Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА".
Деталі: Повідомляється, що більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині.
Однак, на жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Про наслідки удару повідомить місцева адміністрація.
Нагадаємо:
- Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
- Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
- Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".