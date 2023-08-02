Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили знищили вночі 23 "Шахеди"

Альона Мазуренко Середа, 2 серпня 2023, 09:04
Повітряні сили знищили вночі 23 Шахеди

Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Реклама:

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА".

Деталі: Повідомляється, що більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині.

Однак, на жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Про наслідки удару повідомить місцева адміністрація.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники росіян, які вночі 2 серпня атакували Київ. Загалом знищено понад 10 дронів.
  • Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
  • Сили оборони України вночі 2 серпня знищили над Сумською областю ворожий безпілотник типу "Шахед".

Теми: Шахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Шахед
Уламки ворожих "Шахедів" впали в одному з районів столиці
Українські захисники вночі збили "Шахед" над Сумщиною
Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено нежитлові приміщення
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: