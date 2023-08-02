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Слідство в РФ вирішило засекретити справу Стрєлкова

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 20:45
Слідство в РФ вирішило засекретити справу Стрєлкова
Ігор Стрєлков (Гіркін). Фото з його Telegram

Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого "глави міноборони ДНР" і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), якого раніше затримали за екстремізм.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова

Деталі: Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.

Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.

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Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.

У судовому засіданні, яке відбулося в Міщанському суді Москви 21 липня, йшлося про те, що розслідування ведуть слідчі ФСБ.

Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

За статтею за публічні заклики до екстремізму йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Передісторія: 

Теми: СтрєлковРосіясудФСБ
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