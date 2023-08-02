Слідство в РФ вирішило засекретити справу Стрєлкова

Ігор Стрєлков (Гіркін). Фото з його Telegram

Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого "глави міноборони ДНР" і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), якого раніше затримали за екстремізм.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова

Деталі: Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.

Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.

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Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.

У судовому засіданні, яке відбулося в Міщанському суді Москви 21 липня, йшлося про те, що розслідування ведуть слідчі ФСБ.

Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня.

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За статтею за публічні заклики до екстремізму йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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