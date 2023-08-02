Слідство в РФ вирішило засекретити справу Стрєлкова
Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого "глави міноборони ДНР" і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), якого раніше затримали за екстремізм.
Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова
Деталі: Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.
Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.
Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.
У судовому засіданні, яке відбулося в Міщанському суді Москви 21 липня, йшлося про те, що розслідування ведуть слідчі ФСБ.
Суд відправив Стрєлкова під арешт до 18 вересня.
За статтею за публічні заклики до екстремізму йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Передісторія:
- 21 липня російські ЗМІ повідомили, що силовики затримали Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін). Дружина Стрєлкова повідомила, що йому висунули звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).
- Стрєлков заочно засуджений окружним судом Гааги до довічного ув'язнення. Його визнали винуватцем аварії малайзійського Boeing у серпні 2014 року. Суд заявив, що Ігор Гіркін та двоє його підлеглих "винні у вбивстві 298 разів".