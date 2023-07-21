Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії за наводкою колишнього вагнерівця – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що силовики затримали активного прихильника війни проти України і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.

Джерело: РБК і дружина Стрєлкова в його Телеграм-каналі

Деталі: У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова, розповіли РБК два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова.

Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".

За даними ще одного співрозмовника РБК у правоохоронних органах, розслідування веде не Слідчий комітет, а ФСБ.

У Telegram Стрєлкова з'явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.

Пряма мова дружини Стрєлкова: "Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)".

Деталі: 20 липня Стрєлков у своєму Telegram-каналі написав, що найманцям групи "Вагнер" нема чим хвалитися: втрати у війні проти України – "в 3/4 особового складу (з 78 тисяч – убито 22 + 40 тисяч поранених)". Перед цим він називав зрадниками тих найманців, які залишилися з Євгеном Пригожиним після заколоту, і виступав за покарання заколотників.

18 липня Стрєлков у своєму Телеграмі образив Володимира Путіна, написавши, що "23 роки на чолі країни перебувала нікчема, яка зуміла "пустити пил у вічі" значній частині населення", і хоча він зараз – "останній острівець легітимності та стійкості держави", але "ще 6 років при владі цього боягузливого нездари країна не витримає".

На думку Стрєлкова, Путіну слід "забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному і відповідальному".

Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".

18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в Росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.

Стрєлков назвав справу проти Квачкова "знущанням над законом, правосуддям і здоровим глуздом" на тлі того, що після заколоту Євгена Пригожина ніхто так і не відповів за вбивство вагнерівцями російських льотчиків.

Сам Стрєлков заочно засуджений окружним судом Гааги до довічного ув'язнення. Його було визнано винуватцем аварії малайзійського Boeing у серпні 2014 року. Суд заявив, що Ігор Гіркін та двоє його підлеглих "винні у вбивстві 298 разів".