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"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 21:40
Вояж білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву не нагнітати
фото mfa.gov.by

Після порушенням білоруськими гелікоптерами польського повітряного простору Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Білорусі

Деталі: Мінськ знову заявив, що "дані об'єктивного контролю траєкторії польотів", які показали послу Польщі, нібито не підтверджують "поспішних" заяв Варшави про порушення польського повітряного простору.

Також там заявили, що закликали Польщу "не нагнітати ситуацію та не використовувати її для мілітаризації прикордонного простору" й наголосили на необхідності діалогу задля деескалації "і без того непростої ситуації у двосторонніх відносинах".

Що передувало: У НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Читайте також: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки

Теми: БілорусьПольщаскандал
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