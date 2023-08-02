Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вояж" білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву "не нагнітати"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 21:40
Вояж білоруських гелікоптерів до Польщі: Мінськ просить Варшаву не нагнітати
фото mfa.gov.by

Після порушенням білоруськими гелікоптерами польського повітряного простору Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Білорусі

Деталі: Мінськ знову заявив, що "дані об'єктивного контролю траєкторії польотів", які показали послу Польщі, нібито не підтверджують "поспішних" заяв Варшави про порушення польського повітряного простору.

Також там заявили, що закликали Польщу "не нагнітати ситуацію та не використовувати її для мілітаризації прикордонного простору" й наголосили на необхідності діалогу задля деескалації "і без того непростої ситуації у двосторонніх відносинах".

Реклама:

Що передувало: У НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

Читайте також: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки

Теми: БілорусьПольщаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

Зеленський назвав контрнаступ "складним", але є важливий позитив

відео, доповненоБіржові махінації на мільярд: підозрюють екснардепа від БПП

Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

фото, відеоНардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

Усі новини...
Білорусь
Порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами: у НАТО вперше відреагували
З’явився супутниковий знімок укріплень під Осиповичами, де тренується "Вагнер"
У Пентагоні прокоментували інцидент з білоруськими гелікоптерами на кордоні з Польщею
Останні новини
03:39
відеоМоскву знову атакували безпілотники: окупанти стверджують, що БпЛА збили на підльоті до міста
03:18
У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
02:41
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
01:49
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
00:59
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
00:38
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
00:05
Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету
23:42
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
23:16
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
22:49
Економічні новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ
Усі новини...
Реклама: