Російські бомбардувальники сіли в Енгельсі − ПС
Середа, 2 серпня 2023, 23:10
Російські стратегічні бомбардувальника Ту-95мс, які раніше вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ і летіли в район Каспію, сіли у Саратовській області Росії.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "За підтвердженою інформацією, станом на 22.45, всі борти Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації "Енгельс" (Саратовська область)".
Деталі: Водночас Повітряні сили не оголосили про відбій можливої загрози ракетних ударів.
Передісторія:
- Раніше повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару, оскільки в Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс.