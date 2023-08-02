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Російські бомбардувальники сіли в Енгельсі − ПС

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 23:10
Російські бомбардувальники сіли в Енгельсі − ПС
Ту95мс. Фото ілюстративне з aviation21.ru

Російські стратегічні бомбардувальника Ту-95мс, які раніше вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ і летіли в район Каспію, сіли у Саратовській області Росії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "За підтвердженою інформацією, станом на 22.45, всі борти Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації "Енгельс" (Саратовська область)".

Деталі: Водночас Повітряні сили не оголосили про відбій можливої загрози ракетних ударів.

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Теми: Повітряні сили ЗСУРосіяавіа
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