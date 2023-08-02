Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару, оскільки в Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Дослівно Повітряні сили: "4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.
Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет − 22:30".
Деталі: Повітряні сили наголосили, що повідомлять додатково, якщо буде ракетна загроза та пуски крилатих ракет, і закликали мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Доповнено: Трохи згодом Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння у Сумській, Харківській та Донецькій в областях. Наразі на сході України оголошена тривога.
Передісторія:
- Подібне повідомлення Повітряні сили публікували 26 липня. Через кілька годин після нього ПС повідомили про запуск крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників Ту-95мс.
- Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ППО збила російські крилаті ракети над Київщиною та Харківщиною, а також над містом Дніпро.
- Загалом 26 липня сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ.