Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 21:07
Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС
Ту95мс. Фото mil.ru

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару, оскільки в Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет − 22:30".

Реклама:

Деталі: Повітряні сили наголосили, що повідомлять додатково, якщо буде ракетна загроза та пуски крилатих ракет, і закликали мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Доповнено: Трохи згодом Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння у Сумській, Харківській та Донецькій в областях. Наразі на сході України оголошена тривога.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Повітряні сили ЗСУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

Зеленський назвав контрнаступ "складним", але є важливий позитив

відео, доповненоБіржові махінації на мільярд: підозрюють екснардепа від БПП

Арахамія: Нардеп Торохтій має скласти мандат

фото, відеоНардепа Гунька зі "Слуги народу" викрили на хабарі

МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії

Усі новини...
Звір-машина: Залужний показав в дії РСЗО RM-70 Vampire
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки РФ "Шахедами" 2 серпня
Звіт: на звільненій Херсонщині було 35 в’язниць, де окупанти катували і ґвалтували українців
"Вагнер" продовжує вербувати найманців у Росії попри заяви Пригожина – росЗМІ
Останні новини
03:18
У РФ повідомили про обстріл Брянщини: пошкоджено адмінбудівлю і підприємство
02:41
Окупанти бережуть кадрових військових, на штурми відправляють мобілізованих і в'язнів – ЦНС
01:49
В ОВА розповіли, скільки житлових будинків ворог зруйнував на Донеччині
00:59
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
00:38
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
00:05
Не лише Starlink: в Україну прибули шведські термінали супутникового інтернету
23:42
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
23:16
Зеленський: Крок за кроком робимо деокупацію Криму більш досяжною та продуманою
22:49
Економічні новини 8 серпня: реальний стан енергетики напередодні зими, розірвання чергових угод з РФ
22:18
На Заході не квапляться з F-16 для України через страх перед РФ — генерал Брідлав
Усі новини...
Реклама: