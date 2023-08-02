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Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 21:07
Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники, є загроза удару − ПС
Ту95мс. Фото mil.ru

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару, оскільки в Росії злетіли 4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет − 22:30".

Деталі: Повітряні сили наголосили, що повідомлять додатково, якщо буде ракетна загроза та пуски крилатих ракет, і закликали мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Доповнено: Трохи згодом Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння у Сумській, Харківській та Донецькій в областях. Наразі на сході України оголошена тривога.

Передісторія: 

Теми: Повітряні сили ЗСУРосія
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