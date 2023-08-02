У Бєлгородській області РФ продовжують озброювати цивільних
У Бєлгородській області, що межує з Україною, продовжують озброювати так звані загони самооборони − цивільним передали машини, квадрокоптери та антидронові рушниці, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова російського губернатора: "Тепер кожен із восьми батальйонів забезпечений 5 позашляховиками, додатковими цифровими автомобільними радіостанціями, квадрокоптерами та антидроновими рушницями. Крім іншого, сьогодні ми передали перші одиниці зброї найбільш підготовленим бійцям".
Деталі: За словами Гладкова, порядок застосування зброї буде визначений додатково через командира полку, командирів батальйону, взаємодію з Міноборони РФ, Росгвардією і ФСБ.
Він також додав, що зараз Держдума РФ розглядає проєкт, який дасть змогу владі вирішувати питання "забезпечення стрілецькою зброєю всього полку".
Гладков заявив, що передача машин і зброї відбувалася в "урочистій обстановці" і виклав фото з цього "заходу".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській та Курській областях Росії набраним у так звану територіальну оборону цивільним влада почала роздавати зброю та відповідне військове обладнання.