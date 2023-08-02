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У Бєлгородській області РФ продовжують озброювати цивільних

Ірина БалачукСереда, 2 серпня 2023, 23:40
У Бєлгородській області РФ продовжують озброювати цивільних
Російський губернатор Гладков роздає зброю цивільним з так званих загонів самооборони. ФОТО З TELEGRAM ГЛАДКОВА

У Бєлгородській області, що межує з Україною, продовжують озброювати так звані загони самооборони − цивільним передали машини, квадрокоптери та антидронові рушниці, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова російського губернатора: "Тепер кожен із восьми батальйонів забезпечений 5 позашляховиками, додатковими цифровими автомобільними радіостанціями, квадрокоптерами та антидроновими рушницями. Крім іншого, сьогодні ми передали перші одиниці зброї найбільш підготовленим бійцям". 

 
Російська влада озброює цивільних у прикордонній Бєлгородській області 
Фото з telegram Гладкова 

Деталі: За словами Гладкова, порядок застосування зброї буде визначений додатково через командира полку, командирів батальйону, взаємодію з Міноборони РФ, Росгвардією і ФСБ.

Він також додав, що зараз Держдума РФ розглядає проєкт, який дасть змогу владі вирішувати питання "забезпечення стрілецькою зброєю всього полку".  

 
Російські так звані загони самооборони
Фото з telegram Гладкова 

Гладков заявив, що передача машин і зброї відбувалася в "урочистій обстановці" і виклав фото з цього "заходу".

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Теми: Росіявійназброякордон
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