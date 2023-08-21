Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС готові компенсувати частину витрат країн, які дають Україні F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 23:31

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, Боррель заявив у понеділок під час виступу в місті Сантандер.

Деталі: Топ-дипломат ЄС згадав про рішення Данії та Нідерландів передати Україні власні винищувачі F-16 через кілька днів після того, що США дали на це зелене світло.

Він уточнив, що така відправка не є результатом угоди з ЄС, а "є двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій".

Реклама:

Боррель водночас зауважив, що Євросоюз "безумовно" профінансує "частину" витрат цих держав-членів, якщо вони звернуться з відповідним проханням до Брюсселя.

Керівник дипломатії ЄС висловив упевненість, що ці літаки можуть "стати підтримкою" для України, хоч і визнав, що, "на жаль", F-16 "не зможуть бути використані дуже скоро", оскільки спочатку потрібно навчити пілотів, що є "тривалим завданням".

"Але чим швидше ми почнемо, тим краще", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
  • У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: ЄСвинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
ЄС
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
ЄС планує субсидувати експорт українського зерна – ЗМІ
ЄС може накласти санкції на Польщу, якщо ембарго на зерно з України не скасують – ЗМІ
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: