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На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів

Валентина РоманенкоВівторок, 29 серпня 2023, 15:59
На Київщині голова ВЛК виписувала липові довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
фото ДБР

Голову військово-лікарської комісії на Київщині підозрюють у видачі "липових" довідок про непридатність до військової служби.

Джерело: ДБР, ОГП, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районів Київської області (за даними УП – Макарівського району), яка за гроші видавала довідки про непридатність до військової служби.

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За даними слідства, всі "липові" довідки видавались за підписом посадовиці та завірені печаткою.

Підшуковував "клієнтів" начальник відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області зі своїми двома спільниками, яким було повідомлено про підозру в липні, зазначають у ДБР.

За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку.

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Що старшим був чоловік, то дешевшою була "послуга" з підробки документів. Голова ВЛК виписувала довідки навіть без проходження чоловіками комісії.

Прокурори зазначають: наразі встановлено, що такою "послугою" підозрюваної скористалося більше 10 осіб.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюється причетність до вчиненого злочину інших осіб, кажуть в ОГП.

 

Теми: Київська областьВоєнний стан
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