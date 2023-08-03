На підступах до Києва працювала ППО – КМВА
Четвер, 3 серпня 2023, 01:45
Вночі 3 серпня військова адміністрація Києва повідомила про роботу ППО на підступах до столиці.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва, працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Що передувало: У Києві на низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
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Оновлено: О 04:07 відбій тривоги оголосили у столиці та Київській області.
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