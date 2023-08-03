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На підльоті до Києва ППО знищила близько півтора десятка повітряних цілей – КМВА

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 05:38
На підльоті до Києва ППО знищила близько півтора десятка повітряних цілей – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Під час атаки "Шахедами" на підльоті до Києва ППО знищила майже півтора десятка повітряних цілей.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву.

І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей".

Деталі: За попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Попко додав, що нічна повітряна тривога у Києві тривала рівно 3 години, вона стала 820-ою для столиці з початку повномасштабного вторгнення.

Теми: КиївППОШахед
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