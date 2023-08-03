Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: влучили у тролейбус, є поранені
Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, окупанти били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава ОП Андрій Єрмак
Дослівно: "Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона.
Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували.
39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.
Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя".
Деталі: За словами Єрмака, росіяни обстріляли Херсон з артилерії: "Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу".
Оновлено: В МВС повідомили, що окупанти обстріляли Свято-Катериненський собор. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл.
Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані.
Нагадаємо:
- Втікаючи з Херсонщини російські загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.