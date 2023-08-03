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Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: влучили у тролейбус, є поранені

Альона Мазуренко Четвер, 3 серпня 2023, 09:03
Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: влучили у тролейбус, є поранені

Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, окупанти били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава ОП Андрій Єрмак 

Дослівно: "Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона.

Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя".

 
фото: Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка
 
фото: Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка

Деталі: За словами Єрмака, росіяни обстріляли Херсон з артилерії: "Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу".

Оновлено: В МВС повідомили, що окупанти обстріляли Свято-Катериненський собор. Під час гасіння пожежі відбувся повторний обстріл.

Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані.

Нагадаємо: 

  • Втікаючи з Херсонщини російські загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.

Теми: Херсонобстріл
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