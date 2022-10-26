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Окупанти вкрали з Херсона пам'ятник і останки Потьомкіна

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 17:53
Окупанти вкрали з Херсона пам'ятник і останки Потьомкіна
Фото з Facebook Сергія Хланя

Російські загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.

Джерело: колаборант, так званий т.в.о. "губернатора регіону" Володимир Сальдо в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Крим 24", депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова Сальдо: "Ми перевезли пам'ятник Ушакову. Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя (Потьомкіна – ред.), які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самих Потьомкіна, Суворова і Маргелова (пам'ятники – ред.). Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти".

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Деталі: Сальдо додав, що Потьомкіна вивезли, щоб він "подивився не тільки на Херсон, а на всю Херсонщину". Колаборант запевнив, що в майбутньому і його та інші пам'ятники повернуть на їхні місця.

Хлань у соцмережі опублікував постамент без Потьомкіна.

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Теми: Херсондерусифікаціякультураокупація
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