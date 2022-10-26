Окупанти вкрали з Херсона пам'ятник і останки Потьомкіна
Російські загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.
Джерело: колаборант, так званий т.в.о. "губернатора регіону" Володимир Сальдо в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Крим 24", депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook
Пряма мова Сальдо: "Ми перевезли пам'ятник Ушакову. Ми перевезли на лівий берег ті останки ясновельможного князя (Потьомкіна – ред.), які були в Катерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самих Потьомкіна, Суворова і Маргелова (пам'ятники – ред.). Це ті святині, які, я вважаю, потрібно зберегти".
Деталі: Сальдо додав, що Потьомкіна вивезли, щоб він "подивився не тільки на Херсон, а на всю Херсонщину". Колаборант запевнив, що в майбутньому і його та інші пам'ятники повернуть на їхні місця.
Хлань у соцмережі опублікував постамент без Потьомкіна.
Передісторія:
- Раніше російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.
- Міністр культури Олександр Ткаченко жартома подякував окупантам Херсощини, які, втікаючи, забрали з собою пам'ятники Суворову та Ушакову, за допомогу в дерусифікації України.
- Також повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.