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Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу в Херсоні: 4 поранених

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 09:24
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу в Херсоні: 4 поранених
Фото дснс

Внаслідок повторного обстрілу Херсона зранку 3 серпня постраждали четверо рятувальників.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка". 

Деталі: У ДСНС підкреслили, що ворог обстрілює рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення.

Довідково: Свято-Катерининський собор – це усипальниця князя Потьомкіна. Собор зводився з 1781 по 1786 під його наглядом. Восени 2022 року під час окупації міста призначена Росією "влада" вивезла з собору останки князя.

 
ДСНС
 

Що передувало: 

  • Зранку 3 серпня в Херсонській ОВА та ОП повідомили про обстріл церкви у середмісті Херсона та громадського транспорту. Повідомлялося про трьох постраждалих.

Теми: ХерсонпожежаобстрілДСНС
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