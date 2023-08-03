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СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського: використав хворобу батька, щоб гайнути за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 11:05
СБУ і ДБР обшукують нардепа Дубінського: використав хворобу батька, щоб гайнути за кордон
Дубінський. фото Дмитра Ларіна, УП

Працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Джерело: пресслужби ДБР та СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не вказують прізвище обшукуваного, але за даними УП йдеться про Дубінського.

 

Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька але покинув країну сам. Водночас батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

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ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їхню підробку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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Що передувало: У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

Нагадаємо: За даними джерела УП, після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада в кінці липня заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження.

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