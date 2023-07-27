Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам – джерело
Після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження.
Джерело: співрозмовник УП в Офісі президента
Пряма мова: "Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі.
Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються.
Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.
Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати".
Деталі: Напередодні з'явилася непідтверджена інформація, що "на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон".
"Українська правда" звернулася за коментарем у Держприкордонну службу, але там лише зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства, як і завжди.
Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Заходи прикордонного контролю й надалі відбуватимуться відповідно до норм чинного законодавства, в т.ч. і правил, які встановлені на період дії воєнного стану та прописані в постанові уряду номер 57".
Передісторія:
- 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
- Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.
- Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
- 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.