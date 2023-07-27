Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам – джерело

Роман Романюк, Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 12:17
Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам – джерело
фото Depositphotos

Після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження.

Джерело: співрозмовник УП в Офісі президента

Пряма мова: "Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі.

Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються.

Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.

Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати".

Деталі: Напередодні з'явилася непідтверджена інформація, що "на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон".

"Українська правда" звернулася за коментарем у Держприкордонну службу, але там лише зазначили, що будуть дотримуватися чинного законодавства, як і завжди.

Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Заходи прикордонного контролю й надалі відбуватимуться відповідно до норм чинного законодавства, в т.ч. і правил, які встановлені на період дії воєнного стану та прописані в постанові уряду номер 57".

Передісторія:

  • 15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.
  • Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.
  • 26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.

Теми: Офіс генпрокурораВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Офіс генпрокурора
ДБР оголосило підозру в держзраді екснардепу Рабіновичу
Ексвласники "Сенс банку" планували довести його до банкрутства - Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: