Папа зустрівся з українською молоддю і помолився за "стражденну" Україну

Папа Франциск зустрівся з представництвом юнаків і дівчат з України, які беруть участь у Світовому дні молоді в Лісабоні, і помолився з ними за Україну.

Джерело: Vatican News

Деталі: Папа зустрівся з 15 молодими паломниками з України вранці 3 серпня перед від'їздом з Апостольської нунціатури у столиці Португалії.

Прес-служба Святого Престолу повідомила, що вислухавши "зворушливі історії" молодих людей, Папа звернувся до них з кількома словами, "висловлюючи свою, сповнену болю і молитви, близькість".

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Зазначається, що зустріч тривала приблизно 30 хвилин, а на її завершення Папа Франциск разом з юнаками й дівчатами проказали молитву "Отче наш", "скеровуючи думку стражденній Україні".

Передісторія:

Раніше Папа Римський Франциск висловив сумнів у тому, що країни Заходу рухаються в правильному напрямку для забезпечення миру у всьому світі, починаючи з охопленої війною України.