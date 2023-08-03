Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв каже, що з початку року до армії РФ вже набрали більше 230 тисяч контрактників

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 18:14
Медведєв каже, що з початку року до армії РФ вже набрали більше 230 тисяч контрактників
Фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що з початку року міністерство оборони РФ набрало на контракт більше 231 тис. громадян, при цьому систему відбору на службу за контрактом наче вдалося адаптувати до умов війни проти України.

Джерело: пропагандисти ТАСС, BBC

Пряма мова Медведєва: "Завдання залишається незмінним - зробити службу за контрактом максимально престижною. Для цього за останні місяці було ухвалено організаційні, економічні, соціальні, технологічні рішення. Насамперед вдалося успішно адаптувати систему відбору на службу за контрактом до умов СВО (війни з Україною – ред.), це дає свої результати".

Деталі: Навесні ЗМІ повідомляли, що російська влада планує набрати в армію 400 тисяч нових контрактників; у країні дійсно розгорнулася масштабна кампанія з реклами служби за контрактом. Офіційно цієї цифри не називали; ті самі джерела вказували на Медведєва як керівника кампанії.

Набір контрактників також бачився як альтернатива примусовій мобілізації, оголошеній 21 вересня, яка менш дратує населення і формально триває досі.

Водночас останніми місяцями в Росії було ухвалено цілу серію законів, що ускладнюють ухилення від військової служби, зокрема запроваджено реєстр "електронних повісток", які миттєво обмежують призовників у багатьох цивільних правах, зокрема й на виїзд із країни.

Як зазначає BBC, цифра в 231 тисячу осіб необов'язково означає, що всі ці люди рекрутовані безпосередньо з цивільного життя: сюди може включатися певна кількість бійців "добровольчих загонів" (інакше кажучи, ПВК "Вагнер"), які погодилися перейти у відання Міноборони, крім того, солдати-строковики (яких Путін обіцяв не відправляти на війну) отримали право на укладення контракту з першого дня перебування в казармі.

Теми: МедведєввійнаРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Медведєв
Сенатор США – про ядерні погрози Медведєва Україні: це була б атака на НАТО
США – про ядерну маячню Медведєва: Нерозважливо й безвідповідально
Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: