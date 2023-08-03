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Медведєв каже, що з початку року до армії РФ вже набрали більше 230 тисяч контрактників

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 18:14
Медведєв каже, що з початку року до армії РФ вже набрали більше 230 тисяч контрактників
Фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що з початку року міністерство оборони РФ набрало на контракт більше 231 тис. громадян, при цьому систему відбору на службу за контрактом наче вдалося адаптувати до умов війни проти України.

Джерело: пропагандисти ТАСС, BBC

Пряма мова Медведєва: "Завдання залишається незмінним - зробити службу за контрактом максимально престижною. Для цього за останні місяці було ухвалено організаційні, економічні, соціальні, технологічні рішення. Насамперед вдалося успішно адаптувати систему відбору на службу за контрактом до умов СВО (війни з Україною – ред.), це дає свої результати".

Деталі: Навесні ЗМІ повідомляли, що російська влада планує набрати в армію 400 тисяч нових контрактників; у країні дійсно розгорнулася масштабна кампанія з реклами служби за контрактом. Офіційно цієї цифри не називали; ті самі джерела вказували на Медведєва як керівника кампанії.

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Набір контрактників також бачився як альтернатива примусовій мобілізації, оголошеній 21 вересня, яка менш дратує населення і формально триває досі.

Водночас останніми місяцями в Росії було ухвалено цілу серію законів, що ускладнюють ухилення від військової служби, зокрема запроваджено реєстр "електронних повісток", які миттєво обмежують призовників у багатьох цивільних правах, зокрема й на виїзд із країни.

Як зазначає BBC, цифра в 231 тисячу осіб необов'язково означає, що всі ці люди рекрутовані безпосередньо з цивільного життя: сюди може включатися певна кількість бійців "добровольчих загонів" (інакше кажучи, ПВК "Вагнер"), які погодилися перейти у відання Міноборони, крім того, солдати-строковики (яких Путін обіцяв не відправляти на війну) отримали право на укладення контракту з першого дня перебування в казармі.

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Теми: МедведєввійнаРосіяармія
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