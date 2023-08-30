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Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 17:46
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
ВІКТОР ОРБАН, GETTY IMAGES

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан стверджує, що необхідно забути про вступ Києва до Альянсу, адже це б означало негайну війну для всіх членів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Орбана скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону

Деталі: Відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО, Орбан сказав, що ця історична нагода була втрачена на Бухарестському саміті у 2008 році. Зараз, за його словами, Росія стала настільки сильною, що вступ України в НАТО неможливий.

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"Цього вікна можливостей більше немає. Ми не можемо зробити цього. Ми не можемо допустити мати такий довгий кордон між Росією та Україною, яка входить до НАТО. Це означало б негайну війну, небезпеку для всіх нас. Навіть для Сполучених Штатів", – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

"На цей момент це нереалістична пропозиція, тому ми повинні забути про це", – додав Орбан.

Натомість він запропонував домовитись з РФ про мир, виключивши вступ України в НАТО.

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"Ми повинні говорити зовсім протилежне. Ми повинні домовитись з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку, суверенітет України, але не членство у НАТО", – сказав Орбан.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.

У МЗС України із сарказмом відреагували на заяви Орбана.

У цьому ж інтерв'ю Орбан заявляв, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

Теми: НАТООрбанЄС
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