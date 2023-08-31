Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 01:18
Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400
Харлан і її іменна Барбі, фото з eBay

Іменну ляльку Барбі олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан продано на аукціоні за 10 400 доларів.

Джерело: платформа eBay

Деталі: На ресурсі розміщене фото Харлан з лялькою, на якому стоїть позначка "SOLD" (продано – ред.).

Реклама:

Чемпіонка виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі.

Мета цього жесту – зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні.

Теми: спортаукціонблагодійність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського

оновлено від 10:42У Запоріжжі пролунав потужний вибух: є потерпілі

ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили

Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування

Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW

Усі новини...
спорт
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Останні новини
12:46
У найбільшого теплопостачальника столиці йдуть обшуки через висновки Держаудитслужби
12:32
Дружина Пашиняна візьме участь у саміті в Києві і передасть гумдопомогу – ЗМІ
12:27
9 операцій, щоб зберегти ногу: у Львові реабілітують захисника, який отримав поранення під Бахмутом
12:22
Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент
12:16
Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters
11:54
У Києві затримали чоловіка, який упродовж шести років розбещував доньку – поліція
11:51
ПриватБанк почав видавати кредити бізнесу за програмою співробітництва з ЄБРР
11:48
З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна
11:44
Суд ЄС відмовив наближеному до Путіна олігарху у скасуванні санкцій
11:39
Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
Усі новини...
Реклама: