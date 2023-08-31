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Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400

"Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 01:18
Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400
Харлан і її іменна Барбі, фото з eBay

Іменну ляльку Барбі олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан продано на аукціоні за 10 400 доларів.

Джерело: платформа eBay

Деталі: На ресурсі розміщене фото Харлан з лялькою, на якому стоїть позначка "SOLD" (продано – ред.).

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Чемпіонка виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі.

Мета цього жесту – зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні.

Теми: спортаукціонблагодійність
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