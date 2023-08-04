Окупанти знову атакували Херсон, поцілили у торговельний центр і медзаклад

Російські військові у четвер ввечері знову обстріляли Херсон, поцілили у торговельний центр і медзаклад.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "Сьогодні (3 серпня – ред.) весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура".

Деталі: Під час чергового обстрілу в четвер ввечері терористи поцілили у торговельний центр, а також у медзаклад.

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Що передувало: Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.