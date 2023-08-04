Окупанти знову атакували Херсон, поцілили у торговельний центр і медзаклад
П'ятниця, 4 серпня 2023, 00:38
Російські військові у четвер ввечері знову обстріляли Херсон, поцілили у торговельний центр і медзаклад.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Пряма мова: "Сьогодні (3 серпня – ред.) весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура".
Деталі: Під час чергового обстрілу в четвер ввечері терористи поцілили у торговельний центр, а також у медзаклад.
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Що передувало: Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.
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