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Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 серпня 2023, 10:06
Спецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів
Великий десантний корабель РФ «Оленегорский горняк», Фото: wikipedia

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Джерело: джерела УП в СБУ

Дослівно: "На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу".

 

Деталі: Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Довідково: "Оленегорский горняк" – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Теми: РосіяУкраїнавійнафлот
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