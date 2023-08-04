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У російському Сочі взялися за укріплення портів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 10:45
У російському Сочі взялися за укріплення портів
Фото з сайту морпорт Сочі

Влада російського Сочі планує "підвищити рівень захисту" акваторії та берегової інфраструктури міста.

Джерело: глава Сочі Олексій Копайгородський у Telegram

Пряма мова: "Під час оперативної наради з керівниками силових відомств обговорили комплекс додаткових заходів щодо підвищення рівня захищеності акваторії та берегової інфраструктури Сочі".

Деталі: Копайгородський стверджує, що буде посилено периметр безпеки морського порту. За його словами, у Сочі працюють близько 3 тисяч камер, планується збільшити їхню кількість.

Під час вдосконалення заходів захисту, як він зазначає, враховуватимуть досвід "інших чорноморських портових міст".

Що передувало: 

  • У Новоросійську вночі 4 серпня прогриміли вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.
  • Джерела УП повідомили, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, а надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Теми: РосіяЧорне морепорти
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