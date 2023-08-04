У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну

Пам’ятник радянському генералу часів Другої світової війни Олексію Зигіну демонтували у Полтаві.

Джерело: "Суспільне", "Суспільне Полтава"

Деталі: Роботи зі зняття монумента Зигіну розпочали близько 9 ранку.

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Для цього працівники комунального підприємства "Декоративні культури" використовували спеціальну техніку.

Після демонтажу пам'ятника, комунальники прибрали напис "Від трудящих Полтави".

Фото: "Суспільне Полтава"

Рішення про демонтаж цього пам'ятника, а також монументів на честь радянського військового Миколи Ватутіна та російського письменника Олександра Пушкіна ухвалили 24 липня на засіданні виконавчого комітету міської ради. За це проголосували 21 член виконкому. Демонтаж мали здійснити упродовж 7 робочих днів.

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27 липня комунальники прибрали пам'ятники Пушкіну та Ватутіну. Для монумента Зигіну було необхідне інше обладнання через його висоту та розмір.

Довідково: Олексій Зигін - радянський військовик часів Другої світової війни, генерал-лейтенант. Загинув, підірвавшись на міні у 1943 році, похований у Петровському парку в Полтаві. В Інституті національної пам’яті заперечують, що він визволяв Полтавщину.