Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 серпня 2023, 11:35
У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну
Фото: "Суспільне"

Пам’ятник радянському генералу часів Другої світової війни Олексію Зигіну демонтували у Полтаві.

Джерело: "Суспільне", "Суспільне Полтава"

Деталі: Роботи зі зняття монумента Зигіну розпочали близько 9 ранку.

Реклама:

Для цього працівники комунального підприємства "Декоративні культури" використовували спеціальну техніку.

Після демонтажу пам'ятника, комунальники прибрали напис "Від трудящих Полтави".

 
Фото: "Суспільне Полтава"

Рішення про демонтаж цього пам'ятника, а також монументів на честь радянського військового Миколи Ватутіна та російського письменника Олександра Пушкіна ухвалили 24 липня на засіданні виконавчого комітету міської ради. За це проголосували 21 член виконкому. Демонтаж мали здійснити упродовж 7 робочих днів.

ВІДЕО ДНЯ

27 липня комунальники прибрали пам'ятники Пушкіну та Ватутіну. Для монумента Зигіну було необхідне інше обладнання через його висоту та розмір.

Довідково: Олексій Зигін - радянський військовик часів Другої світової війни, генерал-лейтенант. Загинув, підірвавшись на міні у 1943 році, похований у Петровському парку в Полтаві. В Інституті національної пам’яті заперечують, що він визволяв Полтавщину.

Теми: декомунізаціяПолтава
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Усі новини...
декомунізація
Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати
У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну
Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі
Останні новини
18:25
Військові України і США обоговорили дії ЗСУ на фронті та оборонну співпрацю
18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
Усі новини...
Реклама: