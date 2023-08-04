Депутати РФ обіцяють Путіну пересісти на "Лади", "Волги" і "Москвичі"
П'ятниця, 4 серпня 2023, 14:40
У Державній Думі Росії повідомили, що підтримують рішення Володимира Путіна про використання "вітчизняних авто" чиновниками.
Джерело: пресслужба Держдуми РФ з посиланням на заяву голови ГД В'ячеслава Володіна
Деталі: Під час обговорення рішення Путіна "підтримали всі депутати". Володін стверджує, що вони домовилися про використання автомобілів "Москвич", "Лада", "Аурус". Також, за його словами, незабаром почнеться випуск "Волги", і депутати "планують затребувати" і її.
Він стверджує, що тільки вітчизняні автомобілі будуть використовуватися з вересня.
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Що передувало:
- У четвер Путін закликав відрегулювати російське законодавство так, щоб держструктури і чиновники могли користуватися виключно вітчизняними автомобілями.
Нагадаємо:
- У самого Путіна, згідно з розсілдуванням команди Олексія Навального, є розкішний палац під Геленджиком. Про таємні статки президента РФ писали низка ЗМІ.
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