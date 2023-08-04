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Депутати РФ обіцяють Путіну пересісти на "Лади", "Волги" і "Москвичі"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 14:40
Депутати РФ обіцяють Путіну пересісти на Лади, Волги і Москвичі
ДЕРЖДУМА РФ. ФОТО ASPI.COM.UA

У Державній Думі Росії повідомили, що підтримують рішення Володимира Путіна про використання "вітчизняних авто" чиновниками. 

Джерело: пресслужба Держдуми РФ з посиланням на заяву голови ГД В'ячеслава Володіна 

Деталі: Під час обговорення рішення Путіна "підтримали всі депутати". Володін стверджує, що вони домовилися про використання автомобілів "Москвич", "Лада", "Аурус". Також, за його словами, незабаром почнеться випуск "Волги", і депутати "планують затребувати" і її.

Він стверджує, що тільки вітчизняні автомобілі будуть використовуватися з вересня.

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Що передувало: 

  • У четвер Путін закликав відрегулювати російське законодавство так, щоб держструктури і чиновники могли користуватися виключно вітчизняними автомобілями.

Нагадаємо: 

  • У самого Путіна, згідно з розсілдуванням команди Олексія Навального, є розкішний палац під Геленджиком. Про таємні статки президента РФ писали низка ЗМІ.

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Теми: РосіяПутінавто
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