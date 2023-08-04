Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах, звідки виходила РФ, ми будемо надсилати кораблі

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством попри погрози держави-терориста РФ.

Джерело: Данілов в ефірі "Українського радіо"

Деталі: Секретар РНБО уточнив, що нині було вже 97-ме засідання Ставки верховного головнокомандувача від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Нинішнє засідання було доволі тривалим – майже три години.

Одним із ключових питань було постачання зерна світу, яке Україна тримає на контролі і не збирається зупинятися.

Данілов наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.

Пряма мова: "Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось.

Те, що країна терорист на сьогоднішній день тероризує не тільки нашу країну, а й увесь світ, це більше питання до світу: до якої межі вони будуть терпіти ці витребеньки, які робить РФ. Чи то залітаючи на територію країни НАТО, Польщі, спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, які знаходяться фактично на кордоні Румунії (так само країни НАТО). Коли в них терпець урветься, нам складно сказати, але ми точно будемо робити все від нас залежне, щоб наша їжа була доступна світу".