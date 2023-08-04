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Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах, звідки виходила РФ, ми будемо надсилати кораблі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 14:46
Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах, звідки виходила РФ, ми будемо надсилати кораблі
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна продовжить робити все від неї залежне, щоб забезпечити світ продовольством попри погрози держави-терориста РФ.

Джерело: Данілов в ефірі "Українського радіо"

Деталі: Секретар РНБО уточнив, що нині було вже 97-ме засідання Ставки верховного головнокомандувача від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Нинішнє засідання було  доволі тривалим – майже три години.

Одним із ключових питань було постачання зерна світу, яке Україна тримає на контролі і не збирається зупинятися.

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Данілов наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.

Пряма мова: "Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось.

Те, що країна терорист на сьогоднішній день тероризує не тільки нашу країну, а й увесь світ, це більше питання до світу: до якої межі вони будуть терпіти ці витребеньки, які робить РФ. Чи то залітаючи на територію країни НАТО, Польщі, спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, які знаходяться фактично на кордоні Румунії (так само країни НАТО). Коли в них терпець урветься, нам складно сказати, але ми точно будемо робити все від нас залежне, щоб наша їжа була доступна світу".

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Теми: зерноДаніловставка
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