"Азов" провів навчання під проводом командира "Редіса"

Бригада Нацгвардії "Азов" провела тактичні навчання під керівництвом командира Дениса Прокопенка з позивним "Редіс", який нещодавно повернувся в Україну після перебування Туреччині після російського полону.

Джерело: "Азов" у соцмережах

Деталі: Зазначається, що "азовці" провели тактичні навчання, основна мета яких – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

Вказано, що за результатами тактико-стройових занять командування та інструктори провели аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів із бойовими стрільбами.

Що передувало: 16 липня стало відомо, що командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом та має намір найближчим часом взятися до виконання службових обов’язків.