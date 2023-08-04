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"Азов" провів навчання під проводом командира "Редіса"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 16:17
Азов провів навчання під проводом командира Редіса
фото бригади НГУ "Азов"

Бригада Нацгвардії "Азов" провела тактичні навчання під керівництвом командира Дениса Прокопенка з позивним "Редіс", який нещодавно повернувся в Україну після перебування Туреччині після російського полону.

Джерело: "Азов" у соцмережах

Деталі: Зазначається, що "азовці" провели тактичні навчання, основна мета яких – відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення.

 
 

Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

Вказано, що за результатами тактико-стройових занять командування та інструктори провели аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів із бойовими стрільбами.

 
 

Що передувало: 16 липня стало відомо, що командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом та має намір найближчим часом взятися до виконання службових обов’язків.

Теми: Азов
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