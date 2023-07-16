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"Редіс" зустрівся з особовим складом і найближчим часом стане в стрій – "Азов"

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 20:42
Редіс зустрівся з особовим складом і найближчим часом стане в стрій – Азов
зустріч "Редіса" з особовим складом бригади, фото: "Азов"

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом та має намір найближчим часом взятися до виконання службових обов’язків.

Джерело: "Азов" у Facebook

 
зустріч "Редіса" з особовим складом бригади, фото: "Азов"

Пряма мова Прокопенка: "Перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.

Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову"".

Деталі: Повідомляється, що наразі Прокопенко проходить реабілітацію та "найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків".

 

Під час зустрічі він наголосив, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Передісторія:

  • 8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.
  • Того ж дня ввечері Зеленський разом із командирами захисників "Азовсталі" приїхали до Львова.
  • У Львові Прокопенко заявив, що повернеться на фронт

Теми: Азов полонені
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