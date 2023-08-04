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Родини загиблих захисників просять зустрічі з Зеленським через проблеми із військовим кладовищем

Олександр ШумілінП'ятниця, 4 серпня 2023, 18:06
Родини загиблих захисників просять зустрічі з Зеленським через проблеми із військовим кладовищем
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: "НОВИНАРНЯ"

Родини загиблих захисників просять про зустріч із президентом Володимиром Зеленським, оскільки обурені ходом створення і будівництва Національного військового кладовища в Києві.

Джерело: заява громадської організації родин загиблих захисників України "Серце нАЗОВні", яку опублікувала її представниця Віра Литвиненко

Пряма мова: "Ми, родини загиблих захисників Маріуполя, Азовсталі та всієї України. Пішов другий рік, як загинули наші сини і доньки, батьки, чоловіки та дружини.

Ми не можемо гідно поховати своїх героїв, так як влада пообіцяла створити Національне військове кладовище в м. Києві і не виконує своїх обіцянок! Нас водять майже рік по колу.

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Тому, вимушені публічно звернутись до президента: закликаємо втрутитись в цю ситуацію, розірвати ганебне коло обіцянок і нарешті почати створення військового кладовища в м. Києві"

Деталі: У своєму зверненні родичі вказують, що Національне військове меморіальне кладовище досі не будується, попри те, що є узгоджена позиція про його розташування у Биківні.

"Київрада оперативно ухвалила рішення про виділення під Національне військове меморіальне кладовище 8 га землі, яка перебуває у власності міської громади. Верховна Рада, своєю чергою, скоротила терміни і спростила процедури для виділення земельної ділянки під військове кладовище. Проте закон досі не підписаний Вами (президентом – ред.), не опублікований і не вступив в силу", - йдеться у зверненні.    

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Родичі стверджують, що представники уряду вже пропонували їм створити меморіал в іншому місці, що означало б проходження "всього бюрократичного шляху спочатку".

"Просимо про особисту зустріч президента з родинами полеглих героїв для конструктивної комунікації із Офісом президента", - йдеться у зверненні.  

 
Скриншот УП
 
Скриншот УП

Передісторія:

20 квітня 2023 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.  

За словами Кличка, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

2 травня Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища у Дніпровському районі Києва.

Теми: війнаісторіяКиїв
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