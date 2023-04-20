У Києві почали створювати Національне військове кладовище – Кличко

У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook, Суспільне

Пряма мова: "Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.

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8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна".

Деталі: За його словами, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

"Суспільне" повідомляє, що за рішення проголосували 79 депутатів.

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