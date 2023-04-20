У Києві почали створювати Національне військове кладовище – Кличко
У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook, Суспільне
Пряма мова: "Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд.
8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна".
Деталі: За його словами, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
"Суспільне" повідомляє, що за рішення проголосували 79 депутатів.
Що цьому передувало:
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У жовтні минулого року Департаменту містобудування та архітектури КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора".
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Ініціатором створення було Міністерство у справах ветеранів України. У травні минулого року цю ідею підтримали депутати Верховної Ради.
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Водночас екологи та активісти були проти розташування меморіалу на "Лисій горі". На сайті Київради зареєстрували петицію проти створення кладовища на "Лисій Горі", адже урочище, як зауважив автор, є пам’яткою архітектури і належить до об'єктів природно-заповідного фонду. Київрада петицію не підтримала.
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У січні Шмигаль доручив знайти нове місце для створення кладовища. У Мінкульті повідомили, що розглядають варіант облаштувати його у Биківнянському лісі на Броварському шосе. Там розташований Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".