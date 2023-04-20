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У Києві почали створювати Національне військове кладовище – Кличко

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 13:29
У Києві почали створювати Національне військове кладовище – Кличко
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: "НОВИНАРНЯ"

У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook, Суспільне 

Пряма мова: "Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. 

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8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна".

Деталі: За його словами, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

"Суспільне" повідомляє, що за рішення проголосували 79 депутатів.  

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Що цьому передувало: 

  • У жовтні минулого року Департаменту містобудування та архітектури КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора".

  • Ініціатором створення було Міністерство у справах ветеранів України. У травні минулого року цю ідею підтримали депутати Верховної Ради.

  • Водночас екологи та активісти були проти розташування меморіалу на "Лисій горі". На сайті Київради зареєстрували петицію проти створення кладовища на "Лисій Горі", адже урочище, як зауважив автор, є пам’яткою архітектури і належить до об'єктів природно-заповідного фонду. Київрада петицію не підтримала. 

  • У січні Шмигаль доручив знайти нове місце для створення кладовища. У Мінкульті повідомили, що розглядають варіант облаштувати його у Биківнянському лісі на Броварському шосе. Там розташований Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Теми: Київкультуравійнабудівництво
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