Кулеба вважає "суперпроривом" участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" в Джидді
П'ятниця, 4 серпня 2023, 19:11
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення китайського представника Лі Хуея обговорити українську "формули миру" на зустрічі в Джидді у Саудівській Аравії це "суперпрорив" для України.
Джерело: коментар Кулеби агентству "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"
Деталі: Голова МЗС пояснив, що Україна прагне участі Китаю в майбутньому глобальному саміті "формули миру", тому "новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду – це суперпрорив".
Він підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.
"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", – зазначив Кулеба.
Нагадаємо:
- Міністерство закордонних справ Китаю раніше підтвердило участь спецпредставника уряду з питань Євразії Лі Хуея в переговорах щодо української "формули миру".
- Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
- Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав. Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.