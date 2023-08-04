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Кулеба вважає "суперпроривом" участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" в Джидді

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 19:11
Кулеба вважає суперпроривом участь Китаю в зустрічі щодо формули миру в Джидді
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення китайського представника Лі Хуея обговорити українську "формули миру" на зустрічі в Джидді у Саудівській Аравії це "суперпрорив" для України.

Джерело: коментар Кулеби агентству "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: Голова МЗС пояснив, що Україна прагне участі Китаю в майбутньому глобальному саміті "формули миру", тому "новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду – це суперпрорив".

Він підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", – зазначив Кулеба.

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Теми: КитаймирУкраїнаСаудівська Аравія
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