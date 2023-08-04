Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба вважає "суперпроривом" участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" в Джидді

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 19:11
Кулеба вважає суперпроривом участь Китаю в зустрічі щодо формули миру в Джидді
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення китайського представника Лі Хуея обговорити українську "формули миру" на зустрічі в Джидді у Саудівській Аравії це "суперпрорив" для України.

Джерело: коментар Кулеби агентству "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: Голова МЗС пояснив, що Україна прагне участі Китаю в майбутньому глобальному саміті "формули миру", тому "новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду – це суперпрорив".

Він підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

Реклама:

"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КитаймирУкраїнаСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

Усі новини...
Китай
Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України, Росію не запрошували
США виділили Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів
Розвідка США: Росія отримує від Китаю технології для війни проти України
Останні новини
02:22
На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 265 осіб – Тарнавський
01:50
Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту
01:39
"Манчестер Сіті" у серії пенальті обіграв "Севілью" і став володарем Суперкубку УЄФА
01:09
Суд у Франції зобов’язав поновити на роботі 74-річного професора, якого звільнили за старість
00:55
F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені і зими – Ігнат
00:12
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів
23:56
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
23:37
фото Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
23:04
У МЗС працюють над запрошенням України на саміт G20
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
Усі новини...
Реклама: