До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

У Саудівській Аравії 5-6 серпня пройде друга зустріч щодо припинення війни в Україні, до участі в якій запрошено представників 30 країн світу.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на джерела

Деталі: За словами дипломатів, які беруть участь в обговоренні, 5 і 6 серпня до Джидди мають прибути високопосадовці з 30 країн світу. Росію на зустріч не запрошено.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни. Вони сподіваються, що ці принципи зможуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на користь Києва, зазначає видання.

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Зустріч у Саудівській Аравії відбувається після зустрічі високопосадовців у Копенгагені наприкінці червня, в якій взяли участь, зокрема, представники Бразилії, Індії, Туреччини та Південної Африки. У зустрічі брав участь і радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

На нову зустріч у Джидді Саудівська Аравія і Україна запросили 30 країн, включаючи Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі і Замбію. Наразі не зрозуміло, скільки з них візьмуть участь, хоча очікується, що країни, які брали участь у переговорах у Копенгагені, зроблять це знову.

Серед тих, хто підтвердив свою участь, - Великобританія, Південна Африка, Польща та ЄС. За даними джерела, також очікується, що Салліван знову візьме участь у зустрічі.

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Західні дипломати кажуть, що Саудівська Аравія була обрана для проведення другого раунду переговорів частково в надії переконати Китай, який підтримує тісні зв'язки з Москвою, взяти в них участь. За словами людей, які беруть участь у переговорах, Пекін не планує бути присутнім на зустрічі, але не виключає такої можливості.

За словами учасників зустрічі в Копенгагені, між Україною та більшістю країн, що розвиваються, існував великий розрив у поглядах. Українські офіційні особи підштовхували учасників підтримати існуючий мирний план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів, який закликає до повернення всіх окупованих територій і вимагає, щоб російські війська покинули Україну до початку мирних переговорів.

Група країн, що розвиваються, дала зрозуміти, що вони відкриті до обговорення спільних принципів, але не підпишуться під планом України, пише видання.

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що Україна все ще наполягає на міжнародній підтримці в питаннях, які не сприймаються країнами, що розвиваються – наприклад, розширення санкцій проти Москви.

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