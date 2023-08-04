На зустрічі у Саудівській Аравії країни розподілять між собою пункти "формули миру" – ОП

Заступник голови Офісу президента пояснив, що понад 40 держав-учасників зустрічі у Джидді в Саудівській Аравії, які в суботу й неділю будуть обговорювати формулу миру для України, розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули".

Джерело: заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Говорячи про роль учасників зустрічі у Джидді, Жовква пояснив, що не всі держави будуть брати участь в організації всіх десяти принципів української "формули миру", й це "абсолютно нормально".

Пряма мова: "Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті.

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Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8".

Деталі: Жовква додав, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української "формули миру", й зауважив, що альтернатив їй пропонують усе менше: "Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цією "формулою миру", враховує раціональні побажання наших партнерів".

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