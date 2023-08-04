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На зустрічі у Саудівській Аравії країни розподілять між собою пункти "формули миру" – ОП

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 22:43
На зустрічі у Саудівській Аравії країни розподілять між собою пункти формули миру – ОП
ФОТО: GETTY

Заступник голови Офісу президента пояснив, що понад 40 держав-учасників зустрічі у Джидді в Саудівській Аравії, які в суботу й неділю будуть обговорювати формулу миру для України, розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули".

Джерело: заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Говорячи про роль учасників зустрічі у Джидді, Жовква пояснив, що не всі держави будуть брати участь в організації всіх десяти принципів української "формули миру", й це "абсолютно нормально".

Пряма мова: "Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті.

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Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8".

Деталі: Жовква додав, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української "формули миру", й зауважив, що альтернатив їй пропонують усе менше: "Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цією "формулою миру", враховує раціональні побажання наших партнерів".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
  • Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.

Теми: формула мирумирУкраїнаСаудівська Аравія
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