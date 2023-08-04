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В МВС ідентифікували понад 61 тисячу окупантів, які загинули в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 23:00
В МВС ідентифікували понад 61 тисячу окупантів, які загинули в Україні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, GETTY

Проєкту МВС "Потерь.НЕТ" станом на серпень 2023 року вдалося ідентифікувати 61 431 російського військового, який загинув в Україні.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Станом на 4 серпня на сайті "Потерь.НЕТ" міститься інформація про 61431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України".

Деталі: Відвідувачі сайту з території Росії мають змогу перевірити, чи містяться дані їхніх близьких у цій базі.

Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" реалізовано у співпраці з ГУР МО, зокрема, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт "Хочу жить") та Націполіцією.

Метою проєкту є протидія кремлівським наративам шляхом донесення об’єктивних даних щодо втрат РФ у війні.

Повідомляється, що з моменту запуску "Потерь.НЕТ" кількість російських військових, які здаються у полон, значно збільшилась.

Теми: МВСвійнаРосія
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