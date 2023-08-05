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8 українських пілотів готові навчатися на F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 03:51
8 українських пілотів готові навчатися на F-16 – ЗМІ
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16. До неї ввійшли 8 льотчиків.

Джерело: видання Politico з посиланням на анонімні джерела

Деталі: За інформацією Politico, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачах F-16.

Повідомляється, що навчання розпочнуться після того, як європейські країни розроблять офіційний план підготовки і затвердять його у США.

Точні терміни початку тренувань залишаються невідомими, пише видання.

Одне з джерел Politico також повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, у серпні можуть розпочати проходження мовних курсів у Великій Британії.

Видання зазначає, що для потенційної участі в навчальній програмі відібрали 32 українських пілотів. Цієї кількості достатньо для формування двох ескадрилій.

Українська влада пообіцяла, що буде використовувати F-16 лише для виконання завдань в межах України і американські винищувачі не атакуватимуть цілі на території РФ, додає Politico.

Нагадаємо: У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в кінці серпня має стартувати навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16.

Теми: СШАвинищувачіУкраїна
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