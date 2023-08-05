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З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 04:44
З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ
Російський танкер "SIG". Фото з Telegram-каналу "Baza"

З пошкодженого морським безпілотником у Керченській протоці російського танкера не зафіксовано розливу палива, стверджують російські медіа.

Джерело: "ТАСС" з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська

Деталі: Розливу палива з танкера, який зазнав пошкоджень під час атаки українською стороною, немає, пише видання.

За даними "ТАСС", на борту танкера перебувають 11 осіб.

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Що цьому передувало:

  • Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
  • На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
  • Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.

Теми: Кримбезпілотники
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