З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ

З пошкодженого морським безпілотником у Керченській протоці російського танкера не зафіксовано розливу палива, стверджують російські медіа.

Джерело: "ТАСС" з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська

Деталі: Розливу палива з танкера, який зазнав пошкоджень під час атаки українською стороною, немає, пише видання.

За даними "ТАСС", на борту танкера перебувають 11 осіб.

Що цьому передувало: