З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ
Субота, 5 серпня 2023, 04:44
З пошкодженого морським безпілотником у Керченській протоці російського танкера не зафіксовано розливу палива, стверджують російські медіа.
Джерело: "ТАСС" з посиланням на Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська
Деталі: Розливу палива з танкера, який зазнав пошкоджень під час атаки українською стороною, немає, пише видання.
За даними "ТАСС", на борту танкера перебувають 11 осіб.
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Що цьому передувало:
- Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".
- На допомогу танкеру відправилася група рятувальників з Новоросійська.
- Для буксирування судна у Керченську протоку прибули два буксири.