Кремль не демонструє бажання повернутися до "зернової угоди" – ISW

Кремль продовжує висловлювати своє небажання повертатися до Чорноморської зернової ініціативи при відсутності значних поступок з боку Заходу, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті нагадали, що 4 серпня Кремль оприлюднив спільну заяву з офіційною назвою "Африканська мирна ініціатива". Заяві передувала зустріч 28 липня президента РФ Володимира Путіна з африканськими лідерами.

У документі йдеться про те, що африканські лідери закликали до конкретних кроків з усунення перешкод для експорту російського зерна і добрив, а також до вивільнення і доставки до африканських країн 200 тисяч тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах.

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"Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови Росії щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи", – наголосили аналітики інституту.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив 4 серпня, що США продовжать робити "все необхідне" для того, щоб РФ могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок при умові, якщо вона буде готова відродити "зернову угоду" та дозволити Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море. У відповідь на заяву Блінкена речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що як тільки Штати виконають умови РФ, "угода буде негайно відновлена".

"Ці заяви не дають чіткого уявлення про те, що РФ має намір приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та прагне змусити Захід скасувати обмеження на її власний експорт", – резюмували в ISW.