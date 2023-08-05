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Ворог продовжує використовувати заклади освіти для розміщення особового складу – Генштаб

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 07:11
Ворог продовжує використовувати заклади освіти для розміщення особового складу – Генштаб
Російські окупанти. Ілюстративне фото Getty Images

В окупованій Михайлівці Запорізької області ворог розмістив близько 100 своїх військовослужбовців на території школи.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців".

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Нагадаємо: Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області.

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Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
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