Ворог продовжує використовувати заклади освіти для розміщення особового складу – Генштаб
Субота, 5 серпня 2023, 07:11
В окупованій Михайлівці Запорізької області ворог розмістив близько 100 своїх військовослужбовців на території школи.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.
Встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців".
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Нагадаємо: Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області.
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