Ворог продовжує використовувати заклади освіти для розміщення особового складу – Генштаб

В окупованій Михайлівці Запорізької області ворог розмістив близько 100 своїх військовослужбовців на території школи.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Встановлено, що у населеному пункті Михайлівка Запорізької області на території загальноосвітньої школи зафіксовано розміщення близько 100 російських військовослужбовців".

Нагадаємо: Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області.