У школі на Херсонщині окупанти облаштували катівню – Генштаб
П'ятниця, 16 червня 2023, 19:24
Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області, де в нелюдських умовах тримають проукраїнськи налаштоване населення.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.
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Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області".
Деталі: Повідомляється, що у спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити.
Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
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