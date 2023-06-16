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У школі на Херсонщині окупанти облаштували катівню – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 19:24
У школі на Херсонщині окупанти облаштували катівню – Генштаб

Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області, де в нелюдських умовах тримають проукраїнськи налаштоване населення.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.

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Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області".

Деталі: Повідомляється, що у спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити.

Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

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Теми: Генштабвійна
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