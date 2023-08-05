Уже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку, повідомляє Українська природоохоронна група.

Джерело: UNCG

Деталі: Активісти нагадують, що з перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації.

Через це забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.

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Дослівно: "Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми.

Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові.

Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

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Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку".

Більше деталей: Природоохоронці переконані, що пожежа, яку ніхто не намагається загасити, принесе "колосальні втрати" біорізноманіттю острова.

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