Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 13:41
Уже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG
фото: nasa

Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку, повідомляє Українська природоохоронна група.

Джерело: UNCG

Деталі: Активісти нагадують, що з перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації.

Через це забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.

Реклама:

Дослівно: "Ділянка, що горить протягом 5 днів, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми.

Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові.

Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

ВІДЕО ДНЯ

Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку".

Більше деталей: Природоохоронці переконані, що пожежа, яку ніхто не намагається загасити, принесе "колосальні втрати" біорізноманіттю острова.

Читайте також: Поневолений Джарилгач. Як росіяни знищують унікальну природу заповідного острова 

Теми: Херсонська областьпожежаокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ

Росіяни безуспішно йдуть у наступ на 5 напрямках, атаки біля Урожайного захлинаються – Генштаб

фотоПоблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії

фотоХарлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

Корупція в "Укрспецекспорті": стосовно Саламатіна буде спецрозслідування

До кінця воєнного стану проїзд у транспорті Києва не дорожчатиме – КМДА

Усі новини...
Херсонська область
За добу через агресію РФ двоє людей загинули, 14 поранені
В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС
Звіт: на звільненій Херсонщині було 35 в’язниць, де окупанти катували і ґвалтували українців
Останні новини
20:45
Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 мільйонів
20:23
фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ
20:23
оновленоВ Україні втретє за день оголошувалу тривогу через зліт МіГа
20:07
відеоПротимінні сітки на пляжах Одеси заплуталися та не діють – еколог
20:06
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах
19:54
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
19:44
Росіяни безуспішно йдуть у наступ на 5 напрямках, атаки біля Урожайного захлинаються – Генштаб
19:43
фотоЗабагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
19:20
фотоПоблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії
19:11
Військові Литви проведуть навчання на кордоні з Білоруссю
Усі новини...
Реклама: