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ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів

Валентина РоманенкоСубота, 5 серпня 2023, 14:16
ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора

Деталі: Зазначається, що затриманий був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США.

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Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Окремо повідомляється, що наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень.

Подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

 
фото огп

Теми: Воєнний станкорупціяДБР
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