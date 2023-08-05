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У Саудівській Аравії почалася зустріч щодо української "формули миру"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 17:00
У Саудівській Аравії почалася зустріч щодо української формули миру
прапор Саудівської Аравії, фото AFP via Getty Images

У Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонувала Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera

Деталі: В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн.

Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом".  

Росію, як відомо, до участі не запрошували. 

Що передувало: Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква раніше розповів, що на зустрічі, яка триватиме два дні, країни розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру". 

Він додав, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української "формули миру", й зауважив, що альтернатив їй пропонують усе менше.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що саміт щодо "формули миру" вдасться організувати на осінь 2023 року. 

Теми: Саудівська Аравіяпереговориформула мируУкраїна
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