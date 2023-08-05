По всій Україні оголошували тривогу через ракети

По всій території України у суботу ввечері оголошували повітряну тривогу через пуск крилатих ракет, а згодом - "Кинджалів".

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 18:11 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях, а згодом і на Дніпропетровщині.

Згодом під загрозою ракетної небезпеки опинилися також Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області.

Згодом Повітряні сили повідомили, що група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області.

Пізніше стало відомо, що ракети прямують у напрямку Черкащини. У Повітряних силах наголосили, що напрямок руху може змінюватись.

Станом на 18:30 тривогу оголошено на всй території України, крім Одещини.

О 18:37 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети входять на Київщину.

О 18:45 ракети дісталися Вінниччини.

О 18:55 - ракети на Хмельниччині.

Згодом Повітряні сили повідомили, що російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал" з району Тамбова, а також ракети з Білорусі.

Оновлено: Близько 19:40 повітряну тривогу в більшості регіонів України скасували.