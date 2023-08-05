Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 19:49
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Запоріжжя, ілюстративне фото Getty Images

У Запоріжжі під час повітряної тривоги у суботу полунали звуки вибухів, згодом стало відомо про ракетний удар по околицях міста.

Джерело: Суспільне, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Дослівно: "У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Деталі: Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

Дослівно Малашко: "Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання.

Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються".

Що передувало: У суботу ввечері в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск росіянами крилатих ракет, а також "Кинджалів".

Теми: Запоріжжявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський
ISW пояснив, навіщо Герасимов показався у командному пункті на окупованому Запоріжжі
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: