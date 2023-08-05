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Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 19:49
Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя
Запоріжжя, ілюстративне фото Getty Images

У Запоріжжі під час повітряної тривоги у суботу полунали звуки вибухів, згодом стало відомо про ракетний удар по околицях міста.

Джерело: Суспільне, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Дослівно: "У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Деталі: Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя.

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Дослівно Малашко: "Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання.

Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються".

Що передувало: У суботу ввечері в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск росіянами крилатих ракет, а також "Кинджалів".

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Теми: Запоріжжявибух
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