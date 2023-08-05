На "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

До монумента "Батьківщина-мати" у Києві доставили тризуб, який почали встановлювати замість демонтованого радянського герба.

Джерело: УП, Суспільне

Усі фото Дмитра Ларіна, УП

Деталі: У суботу ввечері герб почали підіймати на монумент.

Як повідомляє Суспільне, згодом керівництво національного парку, де розташований монумент, вирішило перенести монтажні роботи. Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук пояснив це тим, що тризуб неможливо закріпити в темний час доби.

За його словами, роботи поновлять 6 серпня близько 5 години ранку.

Що передувало: У вівторок, 1 серпня, з монументу "Батьківщина-мати" повністю демонтували радянський герб.

Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Довідка: "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

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