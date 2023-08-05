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На "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 20:57
На Батьківщину-мати почали встановлювати тризуб
встановлення тризуба на "Батьківщині-матері", фото: Дмитро Ларін, УП

До монумента "Батьківщина-мати" у Києві доставили тризуб, який почали встановлювати замість демонтованого радянського герба.

Джерело: УП, Суспільне

 
Усі фото Дмитра Ларіна, УП

Деталі: У суботу ввечері герб почали підіймати на монумент.

 
 
 

Як повідомляє Суспільне, згодом керівництво національного парку, де розташований монумент, вирішило перенести монтажні роботи. Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук пояснив це тим, що тризуб неможливо закріпити в темний час доби.

За його словами, роботи поновлять 6 серпня близько 5 години ранку.

Що передувало: У вівторок, 1 серпня, з монументу "Батьківщина-мати" повністю демонтували радянський герб.

Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Довідка: "Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводиться в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

Передісторія:

  • У липні 2022-го у "Дії" провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.
  • Вартість проєкту "Тризуб Батьківщини" складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів – усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів. 
  • Нещодавно стало відомо, що на "Батьківщині-Мати" не лише змінять герб на український тризум, але й перейменують сам монумент. 

Теми: Київ
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