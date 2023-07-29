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Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 20:35
Не тільки тризуб: монумент Батьківщина-мати у Києві хочуть перейменувати
Монумент "Батьківщина-мати" у Києві, фото Ельдара Сарахмана, УП

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві пропонують перейменувати на "Україна-мати", рішення ще має затвердити Мінкульт.

Джерело: гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю Українському Радіо

Пряма мова: "У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"".

Деталі: Савчук сподівається, що рішення вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня – Дня незалежності України.

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Пряма мова: "Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності.

І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У липні 2022 року голосування в "Дії" показало, що більшість українців (85% респондентів) вважають, що радянську символіку на щиті столичного монументу "Батьківщина-мати" необхідно замінити на український герб.
  • У серпні того року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що щит замінять у 2023 році: серп і молот демонтують і встановлять тризуб. 
  • 13 липня 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України дозволила реконструкцію щита скульптури "Батьківщина-Мати" у Києві. 
  • 13 липня Міністерство культури та інформаційної політики представило проєкт "Тризуб Батьківщини", а міністр Олександр Ткаченко запевнив, що залучено "нуль коштів з бюджету, гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу".
  • У Києві почали підготовку до встановлення на щиті монумента "Батьківщина-мати" Герба України замість герба СРСР.

Теми: Київкультурадекомунізація
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