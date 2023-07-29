Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві пропонують перейменувати на "Україна-мати", рішення ще має затвердити Мінкульт.

Джерело: гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю Українському Радіо

Пряма мова: "У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"".

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Деталі: Савчук сподівається, що рішення вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня – Дня незалежності України.

Пряма мова: "Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності.

І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж".

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