Україною ширилася повітряна тривога через ракети

У низці областей України вночі 6 серпня оголошували повітряну тривогу, окупанти запускали крилаті ракети.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві сигнал повітряної тривоги спрацював о 01:04.

Тривогу оголошували на території всієї України.

Доповнено о 01:33. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Київської області.

За даними ПС, в областях, де оголошено тривогу, є загроза застосування ворогом ракет та ударних безпілотників типу "Шахед".

Доповнено о 01:57. У центральних областях скасовано повітряну тривогу.

Натомість тривогу оголошено у східних і південних областях України. Повітряники попереджають про ракетну небезпеку в цих регіонах.

"Ймовірно пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря", – повідомили у ПС.

Пізніше у Повітряних силах додади, що тривога на сході і півдні України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Доповнено о 03:03. Повітряні сили повідомили, що російські крилаті ракети Х-101/Х-555 входять в повітряний простір України.

Повітряники закликали громадян терміново пройти в укриття.

Доповнено о 03:15. Повітряники повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської і Київської областей.

Доповнено о 03:28. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Черкаської області.

Доповнено о 03:38. За даними ПС, ракети рухаються у західному напрямку.

Доповнено о 03:40. Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами ракет у Кіровоградській і Вінницькій областях.

Доповнено о 04:01. Повітряна тривога поширилася на західні області України.

Повітряні сили попередили, що вектор руху російських ракет – західний.

"Західні регіони – ракетна небезпека", – повідомили у ПС.

Доповнено о 04:10. У східних областях – відбій тривоги.

Доповнено о 04:22. Ракети рухаються у напрямку Львівщини, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 04:30. Південні області – відбій тривоги.

Доповнено о 04:45. У частині центральних областей скасували повітряну тривогу.

Доповнено о 05:30. Відбій тривоги на теритррії всієї України.

Нагадаємо: 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95 злетіли ввечері 5 серпня з російського аеродрому Оленья.